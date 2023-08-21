Волкановски исключил возможность боя со Стерлингом после его поражения О’Мэлли

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что отказался от идеи потенциального выступления против бывшего обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американца Алджамейна Стерлинга после его поражения на турнире UFC 292.

Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом во втором раунде соотечественнику Шону О’Мэлли.

«Можно посочувствовать Алджо. Что он будет делать? Он определённо захочет провести реванш. Это большой, большой бой, но он не состоится. Кто знает, если бы он одержал большую победу, то смог бы занять место Илии [Топурии], но этого не произошло», — сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу О’Мэлли над Стерлингом.