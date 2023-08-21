Брэдли: бой Альвареса и Чарло — мисматч, Канело нокаутировал Ковалёва

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.
«Это мисматч. Как, чёрт возьми, Чарло собирается подняться на две весовые категории? Да ладно вам! Он собирается подняться на два дивизиона, в то время как его потрясают парни из первого среднего веса. Вы думаете, что он выдержит удар более крупного парня?
Канело дрался в полутяжёлом весе против огромного чувака, Ковалёва! Это чёртов монстр, и он нокаутировал его. Канело выдержал его удары, и при этом ставится вопрос, выдержит ли он удар Чарло из 70 кг. Это ужасный бой», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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