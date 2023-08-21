Канело: я выглядел не лучшим образом в последних боях, но буду готов к Чарло
Поделиться
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил на критику последних выступлений против россиянина Дмитрия Бивола и британца Джона Райдера.
«Посмотрим, окажется ли правдой мой спад. Посмотрим. Я понимаю, о чём говорят люди, и я согласен. Я выглядел не лучшим образом в последних двух боях, но знаю почему, и я буду готов к этому поединку [с Джермеллом Чарло]. Увидим, что будет.
Я всегда говорю, что выгляжу простым соперником за пределами ринга. Но совершенно иначе оказаться со мной в ринге. Наблюдать за мной это не то же самое, что драться. Я – особенный парень. И я собираюсь показать, на что способен, как и всегда», — сказал Альварес на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2023
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09
Партнерский контент