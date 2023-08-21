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Канело: я выглядел не лучшим образом в последних боях, но буду готов к Чарло

Канело: я выглядел не лучшим образом в последних боях, но буду готов к Чарло
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил на критику последних выступлений против россиянина Дмитрия Бивола и британца Джона Райдера.

«Посмотрим, окажется ли правдой мой спад. Посмотрим. Я понимаю, о чём говорят люди, и я согласен. Я выглядел не лучшим образом в последних двух боях, но знаю почему, и я буду готов к этому поединку [с Джермеллом Чарло]. Увидим, что будет.

Я всегда говорю, что выгляжу простым соперником за пределами ринга. Но совершенно иначе оказаться со мной в ринге. Наблюдать за мной это не то же самое, что драться. Я – особенный парень. И я собираюсь показать, на что способен, как и всегда», — сказал Альварес на пресс-конференции.

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