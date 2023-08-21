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Адесанья сказал, была ли остановка в бою Стерлинга и О’Мэлли верной

Адесанья сказал, была ли остановка в бою Стерлинга и О’Мэлли верной
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал результат титульного поединка в легчайшем дивизионе (до 61 кг) UFC между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся на турнире UFC 292 в минувшие выходные.

Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым чемпионом организации.

«Бой мог продолжиться ещё немного, но исход мог бы быть плохим. Всё было сделано правильно. Чистая остановка», — сказал Адесанья в выпуске, опубликованном на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью О’Мэлли отреагировал на желание Стерлинга провести незамедлительный реванш.

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