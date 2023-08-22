Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: никогда не дам пощёчину человеку

Хабиб Нурмагомедов: никогда не дам пощёчину человеку
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он никогда не даст пощёчину человеку.

«В нашем менталитете пощёчина – это нехорошо. Лучше ударить по лицу кулаком. Не давайте никому пощёчин, это плохо. Ты не можешь бить пощёчину мужчине. Как можно мужчине дать пощёчину? В Америке, может, это нормально, но для меня ненормально давать пощёчины. Даже если у меня будет такая возможность, я никогда не дам пощёчину человеку. Это очень неуважительно», – сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android