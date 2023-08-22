Хабиб Нурмагомедов: никогда не дам пощёчину человеку

Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он никогда не даст пощёчину человеку.
«В нашем менталитете пощёчина – это нехорошо. Лучше ударить по лицу кулаком. Не давайте никому пощёчин, это плохо. Ты не можешь бить пощёчину мужчине. Как можно мужчине дать пощёчину? В Америке, может, это нормально, но для меня ненормально давать пощёчины. Даже если у меня будет такая возможность, я никогда не дам пощёчину человеку. Это очень неуважительно», – сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.
В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.
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