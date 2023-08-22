Гарсия — О'Мэлли: с радостью разомнусь на тебе перед возвращением

Знаменитый американский боксёр Райан Гарсия ответил новоиспечённому чемпиону UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли, который ранее пошутил над ним.

После победы в поединке с Алджамейном Стерлингом О'Мэлли заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с Джервонтой Дэвисом, на что Гарсия отреагировал словами: «Шон, ты неплох и всё такое. Но перестань говорить о боксе, тебя просто вырубят».

В ответ на это О'Мэлли написал: «Как тебя или по-другому?»

После этого Гарсия опубликовал ещё одно сообщение на эту тему:

«Бокс и ММА – два разных вида спорта, и если тебе нужно об этом напомнить, дай мне знать. Я с радостью разомнусь перед возвращением», — написал Гарсия.

Райану Гарсии 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.