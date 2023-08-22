Чендлер: за последние полтора десятилетия я разбогател благодаря умным финансовым решениям

Боец UFC в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, что он достиг финансовой грамотности, поэтому он не спешит драться с Конором Макгрегором.

«К счастью для себя, я получаю деньги каждый день. Я хорошо поработал над финансовой грамотностью, сделал несколько отличных инвестиций, накопил большой капитал отношений. Я не из тех парней, которым нужно драться завтра, чтобы срочно оплатить счета или купить новый «Мазератти».

Я тот, кто за последние полтора десятилетия разбогател благодаря умным финансовым решениям и тому, что меня окружают замечательные люди», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.

Последний бой Майкла Чендлера завершился поражением от Дастина Порье в результате удушения. Два последних боя Конор Макгрегор также провёл против Порье и проиграл оба раза, получив во втором из них перелом ноги. Чендлер и Макгрегор должны встретиться в бою как наставники команд из шоу The Ultimate Fighter.