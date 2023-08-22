Шон О'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов P4P в UFC
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно ему, американский боец Шон О'Мэлли впервые вошёл в список лучших бойцов P4P и теперь занимает восьмую строчку.
В рейтинге P4P среди женщин чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан обошла Валентину Шевченко и заняла второе место. Лидером осталась чемпионка в наилегчайшем весе Алекса Грассо.
Напомним, на прошедшем турнире в Бостоне Шон О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга техническим нокаутом (раунд 2, 0:51) и завоевал пояс чемпиона в легчайшем весе.
Вэйли Чжан одержала победу в поединке с Амандой Лемос единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45) и сохранила титул в минимальном весе.
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