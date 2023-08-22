Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру

Известный американский боец Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о том, что не собирается завершать карьеру.
«1) Не проводил хороших боёв со времён Барбозы и Томпсона
2) Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь
3) Со времён пандемии всё это дерьмо не приносит удовольствия
4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда участвовал в соревнованиях
5) Я был так занят, заботясь о других, а не о себе
Продолжаем», — написал Фергюсон.
В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.
Для Тони Фергюсона это поражение стало шестым подряд. Ранее американец уступил Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
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