Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру

Известный американский боец Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о том, что не собирается завершать карьеру.

«1) Не проводил хороших боёв со времён Барбозы и Томпсона

2) Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь

3) Со времён пандемии всё это дерьмо не приносит удовольствия

4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда участвовал в соревнованиях

5) Я был так занят, заботясь о других, а не о себе

Продолжаем», — написал Фергюсон.

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Для Тони Фергюсона это поражение стало шестым подряд. Ранее американец уступил Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.