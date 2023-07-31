«Деньги-то нужны». Фергюсон превратился в боксёрскую грушу — этого боялся Хабиб

В минувшие выходные в США состоялся турнир UFC 291. В главном карде турнира в рамках лёгкого веса выступил бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон. Он потерпел шестое поражение подряд, на последних секундах боя уступив Бобби Грину удушающим приёмом. На протяжении всей схватки на Эль Кукуя было жалко смотреть: ему не хватало скорости, реакции, а в партере он вчистую уступил парню, который признавался, что особо не умеет бороться.

Впрочем, Тони нашёл объяснение очередной неудаче. Пусть и выглядит оно странно.

«Подготовка к этому бою была исключительной. Это был один из лучших тренировочных лагерей, которые у меня были. Когда бой начался, я чувствовал себя уверенно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он знал, что делает, когда ткнул мне в глаз. У него большая история таких приёмов. Это значительно ухудшило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить бой. Хотя доктор считал иначе. На протяжении всей карьеры я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось. К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Хотя я не буду использовать тык в глаз в качестве оправдания, я точно знаю, что мне есть что ещё сделать. Завтра проверю, что с глазами, немного восстановлюсь и обратно за дело», — написал Фергюсон.

Интересно, что перед поединком с Грином Тони заявил о том, что его цель – пять боёв и титул. Входит ли проигранный поединок с Бобби в эту цифру или нет – трудно сказать, но вряд ли стоит всерьёз воспринимать слова Фергюсона.

Тони ссылается на то, что выступал настолько хорошо, что Грин решил ему специально повредить тычком глаз. Но все, кто смотрел поединок, видели, что Тони его откровенно проигрывал. Учитывая, что Грин – мягко говоря, не самая сильная оппозиция, Фергюсону уже давно пора задуматься о пенсии.

Фергюсон – отличный боец в прошлом, и ключевое здесь – в «прошлом». Когда-то он шёл на серии из 12 побед подряд и даже владел временным поясом. Бой с Хабибом срывался четыре раза и так и не состоялся, возможно, поэтому Тони до сих пор хранит надежду на титул.

После поражения от Джастина Гэтжи карьера Фергюсона стремительно полетела вниз. Кажется, в той мясорубке Хайлайт не только забрал огромное количество здоровья Тони, но и его душу. После того поединка Фергюсон напоминает лишь жалкую тень себя.

Конечно, дело не в тычках в глаз или ещё в каких-то посторонних причинах. Нет. Просто Тони уже 39 лет. Он потерял свою скорость, потерял свою изюминку. Нет больше того безумного Фергюсона с его неожиданными финтами и острыми локтями, которого многие боялись.

Грин попросту руки опускал во время боя, а Тони не мог попасть по нему. Весь план Тони на бой заключался в том, чтобы напирать на Бобби как танк и получать колоссальный урон. Уже после первого раунда лицо Эль Кукуя было окровавлено, и дело здесь не в тычке в глаз.

Возникает вопрос: Тони правда верит в то, что он говорит? Что он вернётся сильнее, завоюет пояс и вообще снесёт любого на своём пути? Ведь зачем-то он пытается найти отговорки своему очередному поражению и вновь говорит о дальнейших перспективах в UFC.

Нужно просто посмотреть правде в глаза: вернуться на прежний уровень Тони уже никогда не сможет. Оппозиция у Фергюсона всё слабее, но результаты от этого не меняются. Поэтому ему, его команде и семье уже давно пора задуматься о том, чтобы уйти в отставку, не пятнать своё имя и не тратить здоровье, которого после каждого такого поражения становится всё меньше и меньше. Учитывая все весенние обострения Тони и его выходки последних лет, покой ему просто жизненно необходим.

Дошло уже до того, что Эль Кукуя жалеет даже Хабиб Нурмагомедов, с которым у него был давний конфликт. Ещё год назад Орёл сказал очень правильные слова: «Время ушло. Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони — никто. У нас было своё время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы… Деньги-то нужны.

В Америке по счетам платить надо. И всё, что он выиграл, я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов — они платят, по-моему, 48 процентов. Всё, что он выиграл, — сминусуй половину. По-любому надо драться.

Он дерётся дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут».