Хабиб Нурмагомедов рассказал, за что он любит жителей США

Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к американцам.
«Я люблю жителей США, отличные люди. Им плевать на политику и на всё остальное. Это единственная страна, в которой меня никто не трогает, не беспокоит. У меня был шанс попасть в политику, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале PBD Podcast.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.
В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.
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