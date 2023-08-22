Майра Буэно Силва провалила допинг-тест, который сдавала перед боем с Холли Холм

Представительница Бразилии Майра Буэно Силва опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором рассказала, что провалила допинг-тест, который она сдавала перед боем с американкой Холли Холм.
«С глубоким сожалением я должна объявить, что провалила тестирование на допинг, которое прошла на неделе перед поединком против Холли Холм. Хочу начать с того, что никогда в жизни не принимала вещества, улучшающие мои способности в клетке и за её пределами. Мой допинг-тест дал положительный результат на вещество, содержащееся в лекарстве, которое я принимаю по рецепту в связи с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Я имею дело с этим расстройством всю свою жизнь, и это сказывается на мне различными способами.
Я представила USADA и Атлетической комиссии штата Невада множество документов и объяснений, описывающих моё расстройство, его влияние на мою повседневную жизнь, а также решение принимать лекарства, отпускающиеся по рецепту. Я полностью сотрудничаю с USADA и NSAC, чтобы им была доступна вся информацию, и признаю наличие препарата в моём организме. Я прекратила принимать лекарство за неделю до боя, как всегда делала это в прошлом. Поэтому, хотя вещество и проявилось в моём организме в небольшом количестве, эксперты говорят мне, что оно не могло повлиять на мои выступления в состязаниях такого уровня», — написала Холм.
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