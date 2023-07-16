Майра Буэно Силва одолела Холли Холм с помощью удушающего приёма

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск завершился вечер боёв UFC on ESPN 49. В главном бою встретились экс-чемпионка UFC американка Холли Холм и представительница Бразилии Майра Буэно Силва. Поединок закончился победой бразильянки, которая смогла заставить сдаться Холм уже в первом раунде.

Таким образом, Силва одержала четвёртую победу подряд. Холли потерпела седьмое поражение в карьере.

Также на турнире выступали российские бойцы. В предварительном карде состоялся поединок в минимальном весе у женщин, в котором Виктория Дудакова одержала победу техническим нокаутом над бразильянкой Истелой Нунес. Бой в рамках среднего веса между Альбертом Дураевым и корейцем Чун Ён Паком закончился победой Пака с помощью удушающего приёма во втором раунде.