О'Мэлли — Вере: успокойся, иначе я буду драться с Джервонтой Дэвисом или Сехудо

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обратился к Марлону Вере, который является одним из претендентов на титульный поединок.
«С Верой всё складывается хорошо. Он смог победить в поединке Муньоса, но ему стоит немного остепениться. Он уже говорит: «Я готов подписать контракт. Я следующий в очереди». Я отвечаю: «Остынь, приятель. Я покончил с Педро за два раунда. Ты победил решением в скучном бою. Если бы не я, ты бы не получил титульный шанс после этого боя».
Так что тебе нужно успокоиться, или я выберу Генри Сехудо, и не думай, что у меня нет права выбирать, с кем я хочу драться сейчас. Лучше зайди в «Твиттер» и напиши: «Папочка, ты подерёшься со мной?» И тогда я подумаю над этим.
Но ты должен успокоиться, иначе я буду боксировать с Джервонтой Дэвисом. Я буду драться с Генри. Буду ждать Кори Сэндхагена. Всё это я могу сделать. Ты должен, чёрт возьми, остыть со своими уродливыми нарядами», — сказал О'Мэлли у себя в подкасте.
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