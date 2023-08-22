Промоутер Эдди Хирн признался, кого считает лучшим бокёром поколения
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Британский промоутер, директор Matchroom Sport Эдди Хирн в ходе разговора о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса признался, что считает абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Кроуфорда лучшим боксёром в современном поколении.
«Теренс Кроуфорд невероятный. Мы говорим здесь о величии в рамках поколения. Не только в боксе, но и в спорте. Он выигрывал каждый раунд [у Эррола Спенса], трижды отправлял его в нокдаун. Один из величайших бойцов не только нашего поколения, но и всего времени. Он должен устроить бой с Джермеллом Чарло.
Он прожил замечательную жизнь, но я думаю, что он может подняться и сдать бесспорным чемпионом в трёх весовых категориях. Он может победить Чарло со 154 очками, 100%», — сказал Хирн IFL TV.
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