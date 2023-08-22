Стерлинг: хочу пожить обычной жизнью со своими близкими, но я вернусь

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг рассказал о своих планах после поражения в бою с соотечественником, Шоном О’Мэлли.

Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, отобрав у Стерлинга чемпионский пояс.

«Это до сих пор кажется просто плохим сном. Но, к сожалению, это не так. Наш спорт действительно таков… Я просто позволю этому зарядить меня, а потом вернусь», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

«Всё, чего я сейчас хочу, — пожить обычной жизнью со своими близкими в течение следующих нескольких недель. Но я обязательно вернусь, когда буду готов», — добавил он позднее в социальной сети.

Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.