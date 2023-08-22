Чемпион АСА Борисов: Двалишвили также удобен для О'Мэлли, как Стерлинг

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов высказался о новоиспечённом чемпионе UFC в легчайшем дивизионе Шоне О'Мэлли, завоевавшем титул после победы над Алджамейном Стерлингом.
«Не без фарта ему чемпионство досталось. Его грамотно туда довели. Вспомним бой с Петром Яном. Там просто отдали победу. Не выиграл он. Дальше – медийная часть. В США он очень популярен. Говорить о нём, как о великом бойце рановато, но он – однозначно талант. У него много физики, шикарная стойка. Много финишей. Здесь Стерлинг сам напоролся. Делал то, что не нужно.
Алджамейну с Алексом Волкановски делать нечего. Без вариантов. Интересно, кого будут ставить против О’Мэлли. Может быть Мераба Двалишвили. Для Шона он тоже удобный. Вроде сильный борец, но в стойке козыри будут у О’Мэлли. Даже не знаю, кого ему дадут. Там и Пётр Ян, которому надо закрыть поражения. Сделать пару побед», – приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.
Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили выразил желание провести поединок с Шоном О'Мэлли.
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