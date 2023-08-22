Монсон — о Хабибе: не стоит в нём сомневаться, он мог бы быть лучшим за всё время

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что и сейчас способен победить кого угодно в мире.

«Я не думаю, что сейчас кто-то может в нём сомневаться. Он только стал лучше в конце своей карьеры. Как видите, в последних пяти-шести боях он боролся только с сильными борцами и легко доминировал над ними. Я думаю, он мог бы быть лучшим за всё время. Я сомневаюсь, что кто-то мог бы быть как он, с таким же количеством навыков, силы и удачи», — приводит слова Монсона «РИА Новости».

Нурмагомедов дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.