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Тренер Оливейры рассказал, что они используют тактику Волкановски в бою с Махачевым

Тренер Оливейры рассказал, что они используют тактику Волкановски в бою с Махачевым
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Диего Лима, тренер бразильца Чарльза Оливейры, рассказал, что его команда собирается использовать положительные моменты, которые продемонстрировал австралиец Александр Волкановски в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы смотрели бой, и я считаю, что Ислам одержал явную победу над Волкановски. Мы смогли изучить то, что эффективно делал Волкановски, и теперь можем это повторить. Конечно, Чарльз и Волкановски разные во всех смыслах, но мы выявили положительные стороны австралийца в том бою и адаптируем их к игре Чарльза», — приводит слова Лимы sherdog.com.

Напомним, реванш Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294. Первый поединок завершился победой россиянина.

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