Шакур Стивенсон предсказал победителя в бою Уайлдер — Джошуа

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о потенциальном мегафайте бывших чемпионов в супертяжёлом дивизионе, соотечественника Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
«Уайлдер победит нокаутом. Мне нравится Джошуа, но сейчас он кажется потерянным. Кажется, что он запутался из-за смены тренеров. Такое ощущение, что он ищет кого-то, кто поможет его карьере, но я чувствую, что он сам должен сделать это. А Уайлдер… Чуваки, Уайлдер бьёт чертовски сильно. Это настоящий зверь», — сказал Стивенсон в подкасте 2nd Wind.
Напомним, 12 августа Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от Александра Усика в августе 2022 года.
- 23 августа 2023
-
18:48
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:28
-
16:53
-
16:40
-
16:32
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:37
-
13:00
-
12:27
-
12:19
-
11:30
-
11:05
-
10:58
-
10:57
-
10:54
-
10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
08:15
-
00:28
- 22 августа 2023
-
23:15
-
22:22
-
22:01
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02