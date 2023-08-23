Шакур Стивенсон предсказал победителя в бою Уайлдер — Джошуа

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о потенциальном мегафайте бывших чемпионов в супертяжёлом дивизионе, соотечественника Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Уайлдер победит нокаутом. Мне нравится Джошуа, но сейчас он кажется потерянным. Кажется, что он запутался из-за смены тренеров. Такое ощущение, что он ищет кого-то, кто поможет его карьере, но я чувствую, что он сам должен сделать это. А Уайлдер… Чуваки, Уайлдер бьёт чертовски сильно. Это настоящий зверь», — сказал Стивенсон в подкасте 2nd Wind.

Напомним, 12 августа Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от Александра Усика в августе 2022 года.