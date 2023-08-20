Промоутер Джошуа сделал заявление о бое с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что сделка о бое с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером может быть завершена уже в ближайшие недели.

«Две или три недели. Я дважды был в Саудовской Аравии на переговорах. Я провёл там две встречи и трижды делал это в Лондоне. Это не шутки. Энтони Джошуа сказал, что хочет драться с Деонтеем Уайлдером.

Уайлдер и его менеджер в деле, и я слышал это от них. Мы тоже. Нам нужно просто подписать контракт и пройти все необходимые для этого процедуры. Если же этого не произойдёт, тогда бой в декабре. Но я не раскручиваю это, все наши усилия направлены на поединок с Уайлдером», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.