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В Федерации бокса России ответили на вопрос об участии в ОИ-2024

В Федерации бокса России ответили на вопрос об участии в ОИ-2024
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Генеральный секретарь сборной России по боксу Татьяна Кириенко ответила на вопрос о возможном участии спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы в вопросе Олимпийских игр — 2024 ничем не отличается от других российских атлетов. Ждём, пока прояснится позиция Олимпийского комитета, государственная позиция. Мы здесь люди соподчинённые. Но мы не унываем, мы люди позитивные, чёткие и государственные», — передаёт слова Кириенко на пресс-конференции журналист «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним ранее президент Международной боксёрской ассоциации Умар Кремлёв раскритиковал Международный олимпийский комитет за отношение к российским спортсменам.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. В июне 2023 года МОК отозвал признание IBA.

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