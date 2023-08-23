«WBC вырезала себе сердце, руководство МОК — частная лавочка». Яркое интервью с Кремлёвым

В последнее время Международная ассоциация бокса (IBA) переживает очень непростые времена. Но у руля организации стоит россиянин Умар Кремлёв. Он противостоит международным чиновникам и кропотливо делает всё, чтобы развивать бокс на национальном и мировом уровнях. Мы поговорили с Кремлёвым и узнали о конфликте с WBC и МОК, возможном поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, а также о потенциальном дебюте Фёдора Емельяненко в новом виде спорта.

Также напомним, что IBA 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» проведёт вечер бокса «Ночь чемпионов IBA».

– Как вы восприняли решение WBC исключить из рейтингов россиян? Как это сказалось на отношении к организации?

– Это огромный минус. Это потеря уважения и авторитета организации. Она таким образом сама себя унизила.

– Какая реакция на этот шаг должна последовать?

– Знаете, если организация так себя повела, зачем российским спортсменам там выступать? Вообще, когда спортсменов наказывают по таким критериям, они вообще больше не должны участвовать там. Любая ассоциация зависит от боксёров. Болельщики и спонсоры идут смотреть именно на спортсменов. Не на ассоциацию. Как можно себе сердце вырезать? А WBC себе сердце вырезала.

– Как вы оцениваете развитие конфликта с Международным олимпийским комитетом?

– Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Его поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьёй. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

– Можно рассчитывать, что если появится новое руководство, то ситуация стабилизируется?

– Конечно, потому что новое руководство будет выбрано спортивным миром.

– Как вы считаете, альтернативная ассоциация бокса, которая была создана американцами, сможет стать долгосрочным проектом, хоть каким-то образом конкурировать?

– Не сравнивайте муху со слоном. Мухи долго не живут.

– Некоторые члены IBA решили перейти под крыло новой организации. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Практически все остались в IBA. А некоторые грязные гиены, спортивные чиновники, которые почему-то думают, что они решат судьбу национальной федерации и спортсменов, приняли такое решение. Сегодня спортсмены выкидывают их из их кресел и возвращаются в IBA. Единственная организация, которая по всему миру развивает бокс – это IBA. Она помогает спортсменам и тренерам, развивает бокс и предлагает лучшие турниры. Кроме неё, никто этого не делает. Все остальные хотят зарабатывать, снимать сливки.

Я до этого говорил, что мы всех грязных спортивных функционеров, которые пытаются разрушить бокс, очистим. Мы поставили фильтр, который даёт максимально чистую воду.

– А если федерация поняла, что совершила ошибку, вы готовы вновь принять её в IBA?

– Мы спортивная организация. Если этого будут требовать спортсмены, конечно. Но только в их интересах. Наша задача — создавать условия для спортсменов. Как они скажут, так и будем действовать. Спортсмены и тренеры – это самые главные люди для нас.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

– На женском чемпионате мира случился неприятный инцидент. В составе некоторых сборных оказались переодетые мужчины. Как вы в будущем намерены бороться с этой проблемой?

– Мы говорим про гендерное равенство. Мы должны защищать наших женщин. У них должны быть такие же права, как и у нас. У нас есть женский бокс и мужской. Третьего у нас точно не будет. Потому что это разрушает женский бокс. Почему наши девочки должны страдать. Мужчины всё равно сильнее. Почему мы должны это допускать? Мы уважаем и защищаем гендерное равенство. Уважаем женские права и не дадим в обиду, не будем допускать.

– На следующем мужском чемпионате мира в два раза будет повышен призовой фонд. За счёт чего это происходит?

– За счёт лицензионных прав чемпионата, за счёт спонсорства и телеправ. IBA – это единственная международная ассоциация, которая независима. Которая защищает каждую страну, её культурные ценности и спортсменов. Никакой дискриминации нет. И все деньги, которые будут зарабатываться, будут принадлежать не спортивным чиновникам, а национальным федерациям, боксёрам и тренерам.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

– Снова проводится очень классный чемпионат России. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас в Хабаровске?

– Очень завораживающе. Очень радует. Вообще, Хабаровск – молодцы, губернатор – красавчик. У него есть команда, которая эффективно работает. Спортсмены выступают с радостью, никаких сложностей нет. Хочется сказать организаторам, участникам, спонсорам, губернатору и всей его команде – спасибо большое.

– Как вы относитесь к тому, что кто-то из российских боксёров берёт дополнительное гражданство, а кто-то выступает только под российским?

– Я всегда поддерживаю, когда спортсмен у себя дома развивает всё. И не только спортсмен, а обычный человек. Там, где вырос, родился. Развивает свою деревню, город, регион, страну. Таким людям большое уважение. Ты отказываешься от дома… Это как отказаться от родителей. Большой грех.

– Владимир Хрюнов сказал, что вы тот человек, который может поспособствовать организации боя Бивола и Бетербиева. Могли бы пойти на этот шаг?

– Бетербиев – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали? Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобеждёнными.

– Фёдор Емельяненко выразил желание попробовать себя в боксе. Ведутся разговоры о потенциальном поединке с Майком Тайсоном. Как вы считаете, это реально?

– Знаете, а я их поддержу. Это очень хорошо для популяризации бокса. Все начинают понимать, что бокс – флагман спорта.

– Как вы оцениваете его перспективы?

– Ну, как подготовится, нет ничего невозможного.

– А как относитесь к поединкам ветеранов, где на двоих боксёрам 107 лет?

– Я поддерживаю такие бои. Это же популяризация. У них есть своя аудитория, которую бойцы призывают заниматься спортом. Чем ходить по ресторанам, барам, зря терять время. Лучше были бы спортивные залы. Чтобы люди свою жизнь продлевали, болеть никто не будет, следующее поколение будет здоровым.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

– «Ночь чемпионов» – очень ожидаемый турнир. В чём заключается его идея?

– «Ночь чемпионов» – это лучшие боксёры мира по рейтингам. Это тот вид, где спортсмены могут представлять свою страну, с гимном и флагом. А ещё могут зарабатывать, обеспечивать свою семью и своё будущее.

– А что с форматом турнира?

– Это будет регулярный турнир.

– Главный бой – Гаджимагомедов — ла Крус. Россиянин сможет с третьей попытки победить соперника?

– Я желаю успеха им обоим. Оба – сильные боксёры. Пусть победит сильнейший. Это хорошо, когда есть такая конкуренция, когда болельщики ждут.

– Какие у IBA планы на ближайший год, что интересного можно ждать?

– У нас «Ночь чемпионов», Кубки континентов, командный чемпионат мира. Очень много соревнований самых элитных. У нас боксёрский тур. Золотой пояс, серебряный, бронзовый. Будет очень жарко.