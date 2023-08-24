Майк Тайсон — о бое Нганну и Фьюри: Фрэнсису потребуется всего один или два точных удара

Именитый боксёр Майк Тайсон, подготавливающий бывшего бойца UFC камерунца Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, поделился мнением о сильных сторонах камерунского бойца и выделил его исключительность в силе удара.
«Этот парень (Нганну) бьёт так, как только бог знает. Он начал двигаться быстрее, я работал над его скоростью. Мужик, ему нужно попасть всего одним или двумя точными ударами. Тайсон (Фьюри) никогда не был на ринге с боксёром, который может нанести такой сильный удар. Я думаю, что Нганну бьёт сильнее, чем кто-либо, с кем дрался Фьюри.
Нганну нужно будет проявить свою агрессию на полную. Ударить его по корпусу, по голове, как мы отрабатывали. Он двигает головой, он собирается с силами и действительно полон решимости провести бой. Он действительно хочет сделать это для своей страны и своего народа, это патриотическое чувство. Я очень доволен этим. Если Нганну одержит победу, то это будет ещё большее разочарование, чем бой Бастера Дугласа против Майка Тайсона», — сказал Тайсон talkSPORT.
Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Боксёрский поединок состоится в Саудовской Аравии.
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