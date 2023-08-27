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Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в титульном бою

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в титульном бою
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Во Вроцлаве (Польша) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа.

Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед. Ранее своё первое поражение он потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.

Напомним, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

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