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Дюбуа — о бое с Усиком: меня обманули, лишив победы

Дюбуа — о бое с Усиком: меня обманули, лишив победы
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Британский боксёр Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение в бою с украинцем Александром Усиком.

Встреча прошла во Вроцлаве и завершилась победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы», – приводит слова Дюбуа ua.tribuna.com.

Напомним, в пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого удара Усик завалился на канвас и не сразу сумел подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом рефери не стал снимать с британца очко.

После боя Усик предъявил претензии своему сопернику.

Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

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