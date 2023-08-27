Дюбуа — о бое с Усиком: меня обманули, лишив победы

Британский боксёр Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение в бою с украинцем Александром Усиком.
Встреча прошла во Вроцлаве и завершилась победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.
«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы», – приводит слова Дюбуа ua.tribuna.com.
Напомним, в пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого удара Усик завалился на канвас и не сразу сумел подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом рефери не стал снимать с британца очко.
После боя Усик предъявил претензии своему сопернику.
Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.
- 27 августа 2023
-
02:01
-
01:48
-
01:40
-
01:27
-
01:22
-
01:19
-
01:03
-
00:17
- 26 августа 2023
-
23:54
-
23:44
-
23:33
-
22:52
-
22:34
-
22:17
-
22:03
-
21:38
-
21:28
-
21:00
-
20:28
-
19:17
-
19:02
-
18:47
-
18:39
-
18:00
-
16:58
-
16:46
-
16:22
-
15:24
-
14:31
-
13:34
-
13:15
-
12:59
-
12:32
-
12:14
-
11:59