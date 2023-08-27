Таким злым Усик ещё не был. Нервный, но победный бой Александра

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся большой боксёрский вечер. В главном событии сошлись действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа.

Для Усика это вторая защита поясов. До этого он дважды справился с другим представителем Соединённого Королевства Энтони Джошуа. Оба раза Александр выигрывал поединок судейскими решениями. После этого ожидалось, что чемпион попробует объединить титулы в поединке с непобеждённым Тайсоном Фьюри, но стороны не согласовали контракт, и боксёрский мир лишился крупнейшего боя. Простаивать слишком долго Усику не хотелось, и он получил нового соперника, который является обязательным претендентом по линии WBA.

Даниэль Дюбуа, по сути, получил шанс всей жизни уже в 25 лет. Британец считается очень перспективным боксёром, но соперников калибра Усика у него раньше не было. Самое громкое имя в послужном списке Динамита — Джо Джойс, которому он в итоге проиграл. Да, в дело вмешалась огромная гематома, не позволившая Дюбуа продолжить бой, но в его рекорде тем не менее значится поражение. После этого Даниэль последовательно остановил Богдана Дину, Джо Кусумано, Тревора Брайана и Кевина Лерену. Ни один из этих соперников не смог зайти дальше четвёртого раунда. Поэтому главный вопрос, которым задавались перед боем Усика и Дюбуа — поможет ли претенденту его огневая мощь или техника и мастерство чемпиона нивелируют это преимущество?

Усик с первых минут боя показал скорость и на руках, и на ногах, за счёт чего несколько раз донёс неплохие удары. Дюбуа двигался медленнее, не спешил и искал возможность тяжело попасть. Со второго раунда боксёры стали поактивнее размениваться, но преимущество чемпиона было достаточно хорошо выраженным. Это, впрочем, не мешало сопернику периодически разряжаться неплохими сериями. Даниэль в целом выглядел спокойно, держал удар и не терялся под давлением.

После двух раундов Дюбуа стал получше отвечать. Всё ещё периодически пропускал, но уже появились качественные ответы в виде встречных ударов плюс хорошая работа по корпусу. Стало заметно, что Динамит неплохо подготовился и понял, как доставлять проблемы Усику. Пятая трёхминутка началась с того, что Александр пропустил удар в паховую область и взял несколько минут на восстановление. После вынужденной паузы градус в ринге явно повысился, и бойцы завелись. Дюбуа активно прессинговал, но получал внушительные ответы.

В седьмом раунде Динамит впервые действительно оказался в опасности, пропустив серию ударов в голову, и только гонг спас британца от больших неприятностей. Усик забирал бой под свой контроль и навязывал свой темп, заставляя Дюбуа много обороняться. Сам же Даниэль в основном целил в корпус, но явно замедлился. В восьмом раунде Даниэль даже встал на колено под мощным давлением чемпиона, и снова его спас гонг. Дальше картина не менялась. Усик давил и при этом демонстрировал отличную физическую подготовку, а Дюбуа в основном просто выживал. В середине девятого раунда британец вновь свалился в нокдаун и продолжить бой уже не смог.

От Дюбуа ждали конкуренции, рассчитывали, что он сможет найти аргументы против чемпиона, но претендент не выстоял под напором Усика. Александр показал доминирующее выступление и успешно защитил звание чемпиона мира. Впереди только Фьюри?