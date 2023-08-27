«Это было далеко от его шаров». Тэйлор — об ударе Дюбуа в бою с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в первой полусредней весовой категории Джош Тэйлор прокомментировал инцидент в бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа, когда поединок был прерван в связи с попаданием удара Дюбуа в зону ниже пояса.
«Этот удар попал в пояс. На мой взгляд, это совершенно законный удар. Дюбуа должен был стать чемпионом после этого удара в корпус, который точно не был ниже пояса. Усику это не понравилось, и он сполна воспользовался временем, отведённым на восстановление. Неужели Дюбуа сдался?
Это был удар по корпусу! Совсем не рядом с его шарами. По сути, удар пришёлся на пупок, который был прикрыт протектором. Удар по корпусу!» — написал Тэйлор в своём «твиттере».
Бой между Усиком и Дюбуа прошёл на арене в польском Вроцлаве. Украинский боксёр-тяжеловес одержал 21-ю победу в своей карьере, 14 из них досрочно.
- 27 августа 2023
-
11:04
-
10:50
-
10:21
-
10:17
-
10:07
-
09:57
-
09:56
-
09:30
-
08:47
-
08:10
-
07:50
-
06:50
-
05:53
-
05:18
-
04:43
-
04:08
-
03:49
-
03:42
-
03:30
-
03:07
-
02:51
-
02:38
-
02:01
-
01:48
-
01:40
-
01:27
-
01:22
-
01:19
-
01:03
-
00:17
- 26 августа 2023
-
23:54
-
23:44
-
23:33
-
22:52
-
22:34