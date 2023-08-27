«Это было далеко от его шаров». Тэйлор — об ударе Дюбуа в бою с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в первой полусредней весовой категории Джош Тэйлор прокомментировал инцидент в бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа, когда поединок был прерван в связи с попаданием удара Дюбуа в зону ниже пояса.

«Этот удар попал в пояс. На мой взгляд, это совершенно законный удар. Дюбуа должен был стать чемпионом после этого удара в корпус, который точно не был ниже пояса. Усику это не понравилось, и он сполна воспользовался временем, отведённым на восстановление. Неужели Дюбуа сдался?

Это был удар по корпусу! Совсем не рядом с его шарами. По сути, удар пришёлся на пупок, который был прикрыт протектором. Удар по корпусу!» — написал Тэйлор в своём «твиттере».

Бой между Усиком и Дюбуа прошёл на арене в польском Вроцлаве. Украинский боксёр-тяжеловес одержал 21-ю победу в своей карьере, 14 из них досрочно.