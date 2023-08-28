Джейк Пол: большое уважение Усику, что он сделал это сражение как можно ближе к Украине

Видеоблогер Джейк Пол отдал должное чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александру Усику (21-0, 14 КО) за бой с Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

«Большое уважение Усику за то, что он сделал это сражение как можно ближе к Украине. Также безмерное уважение Дюбуа за то, что принял вызов Александра и более 40 тысяч фанатов», – написал Пол на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Для него это вторая защита поясов. До этого он дважды справился с другим представителем Соединённого Королевства Энтони Джошуа. Оба раза Александр выигрывал поединок судейскими решениями.

Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональной арене боксёром, одержав 21 победу, 14 из которых нокаутом.