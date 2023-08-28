Дастин Порье заявил, что выступит до конца года
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье (29-8) сообщил, что намеревается выступить до конца 2023 года. Ранее боец заявлял, что готов дебютировать в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
«Я собираюсь драться снова в этом году», — написал Порье в социальных сетях.
В своём последнем бою на турнире UFC 291 в июле Порье уступил нокаутом во втором раунде соотечественнику Джастину Гэтжи. Поражение стало для него третьим за последние шесть лет, до этого американец проигрывал бразильцу Чарльзу Оливейре и россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее казахстанский проспект Шавкат Рахмонов отреагировал на слова Порье, намекнувшего на переход в полусредний вес UFC.
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