Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье заявил, что выступит до конца года

Дастин Порье заявил, что выступит до конца года
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье (29-8) сообщил, что намеревается выступить до конца 2023 года. Ранее боец заявлял, что готов дебютировать в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Я собираюсь драться снова в этом году», — написал Порье в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 291 в июле Порье уступил нокаутом во втором раунде соотечественнику Джастину Гэтжи. Поражение стало для него третьим за последние шесть лет, до этого американец проигрывал бразильцу Чарльзу Оливейре и россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее казахстанский проспект Шавкат Рахмонов отреагировал на слова Порье, намекнувшего на переход в полусредний вес UFC.

Материалы по теме
Рахмонов отреагировал на слова Порье, намекнувшего на переход в полусредний вес UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android