Рахмонов отреагировал на слова Порье, намекнувшего на переход в полусредний вес UFC

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на слова двукратного претендента на титул организации в лёгком весе (до 70 кг) Дастина Порье, намекнувшего, что он может сменить дивизион.

«Ну ладно, я поднимусь», — написал Порье в социальных сетях.

«ОК», – ответил Рахмонов.

Шавкату Рахмонову 28 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в престижнейшем промоушене мира. Всего на счету Рахмонова в UFC пять побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.

Ранее Кевин Холланд заявил о желании сразиться с Рахмоновым в сентябре.