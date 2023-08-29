Деметриус Джонсон объяснил, почему в MMA легче стать чемпионом, чем в боксе

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг), именитый американец Деметриус Джонсон объяснил, почему в MMA легче добиться успеха, чем в боксе.

«Смешанные единоборства – вид спорта, в котором легче всего стать чемпионом. В боксе каждый человек, с которым вы встречаетесь, хорош в боксе. В смешанных единоборствах у людей есть большие пробелы.

У вас есть такой парень как Алекс Перейра, он стал чемпионом в смешанных единоборствах с рекордом 6-1. Можно не иметь опыта борьбы и стать чемпионом мира. Взгляните на Брока Леснара, он стал чемпионом мира без опыта выступлений в стойке», — сказал Джонсон в социальных сетях.