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Де ла Хойя: удар Дюбуа был ниже пояса, но пояс Усика был рядом с его сосками

Де ла Хойя: удар Дюбуа был ниже пояса, но пояс Усика был рядом с его сосками
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя прокомментировал спорный удар в поединке представителя Украины Александра Усика и боксёра из Великобритании Даниэля Дюбуа. Дюбуа нанёс его в пятом раунде, после чего Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Нет, этот удар не был нелегальным. Многие не понимают, что ракушка Усика находилась здесь (указывает на живот. – Прим. «Чемпионата»), а чёртовы яйца – здесь (показывает ниже. – Прим. «Чемпионата»). Ясно, что я имею в виду? Удар Дюбуа был ниже пояса, но пояс Усика находился рядом с его сосками. Удар шёл снизу и попал в живот. Это не низко», — сказал де ла Хойя на канале Fight Hub TV в YouTube.

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