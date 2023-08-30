Де ла Хойя: удар Дюбуа был ниже пояса, но пояс Усика был рядом с его сосками

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя прокомментировал спорный удар в поединке представителя Украины Александра Усика и боксёра из Великобритании Даниэля Дюбуа. Дюбуа нанёс его в пятом раунде, после чего Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.
«Нет, этот удар не был нелегальным. Многие не понимают, что ракушка Усика находилась здесь (указывает на живот. – Прим. «Чемпионата»), а чёртовы яйца – здесь (показывает ниже. – Прим. «Чемпионата»). Ясно, что я имею в виду? Удар Дюбуа был ниже пояса, но пояс Усика находился рядом с его сосками. Удар шёл снизу и попал в живот. Это не низко», — сказал де ла Хойя на канале Fight Hub TV в YouTube.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
- 30 августа 2023
-
15:34
-
15:10
-
14:41
-
13:52
-
13:28
-
12:50
-
12:34
-
11:52
-
11:38
-
11:01
-
10:22
-
09:36
-
09:18
-
00:22
- 29 августа 2023
-
23:36
-
23:17
-
22:01
-
21:22
-
20:15
-
19:28
-
18:25
-
17:57
-
16:55
-
16:20
-
15:27
-
15:07
-
14:33
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:10
-
11:59
-
11:19
-
10:41
-
09:38