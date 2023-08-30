Бой столетия с Фьюри или проходной хорват. Куда теперь податься Усику?

В выходные Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде и таким образом защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring. Теперь перед ним встаёт логичный вопрос — кто будет следующим соперником?

Разумеется, все прекрасно помнят, что ещё весной оппонентом Усика мог стать Тайсон Фьюри, который сейчас владеет поясом WBC. Боксёры готовились к объединительному поединку, но в итоге не пришли к соглашению. При этом, по закону жанра, каждая из сторон обвинила другую в срыве боя. Позже появлялись слухи, что Фьюри и Усик могут встретиться в декабре в Саудовской Аравии, но не выгорело и с этим. Зато теперь Цыганский король снова стал для Александра самым желанным соперником. После победы над Дюбуа на пресс-конференции Усик чётко обозначил приоритеты: «Я готов завтра. В следующем бою я готов драться с Тайсоном Фьюри. Но готов ли он? Не знаю».

Британец пока никак не отреагировал на победу возможного оппонента, потому что занят подготовкой к своему бою с Фрэнсисом Нганну. Ну а на фоне молчания Фьюри на горизонте материализовался обязательный претендент по линии IBF — непобеждённый хорват Филип Хргович.

Менеджер Усика Эгис Климас объяснил, что в приоритете всё равно бой за звание абсолютного чемпиона мира: «Хргович является обязательным претендентом. Если мы хотим унификационный бой с Фьюри, нужно поспешить. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим будет Хргович».

Впрочем самого хорвата это не очень устраивает: «У Фьюри уже назначен бой на 28 октября, и по всем правилам я должен быть следующим, и я надеюсь, бой состоится в конце этого года или самое позднее в начале следующего года. Несколько недель назад мы получили письмо от IBF о том, что победители моего боя против Дэмси Маккина и боя Усика против Дюбуа должны встретиться в следующем бою. Поэтому я надеюсь, что IBF потребует от Усика боя со мной и ему придется встретиться со мной или отказаться от пояса».

Это расходится со словами Фрэнка Уоррена, который обещал, что победитель боя Усик — Дюбуа получит бой с Фьюри. Конечно, никто не сомневается, что Хрговича и любого другого претендента задвинут, если впереди замаячит возможность провести бой с Тайсоном. И в IBF не только не помогут хорвату, но и, скорее всего, самостоятельно отодвинут его в сторону. При этом от Фьюри сейчас конкретного ответа тоже не дождаться. Да, у него бой с Нганну, в котором даже не будет стоять на кону пояс WBC, но ведь в этом виде спорта всегда есть место апсету. Не просто так ведь Фрэнсис поведал, что в случае его победы у Фьюри будет право на реванш. Поэтому Цыганский король дождётся боя с Нганну, сделает свою работу и потом громогласно заявит, что идёт за Усиком и его поясами. Вопрос лишь в том, готовы ли ждать два месяца в команде Александра и в IBF?

Есть ещё и третий, самый призрачный вариант — реванш с Дюбуа. Команда британца по-прежнему не успокаивается и грозится апелляциями из-за того самого удара в пах. По мнению Даниэля, он был ограблен и должен был уехать домой в статусе чемпиона. Промоутер заявлял, что намерен добиться реванша. Конечно, шансов на это ещё меньше, чем у Нганну победить Фьюри.

Так или иначе, всё в первую очередь упирается именно в возможный бой Фьюри. Это самый желанный соперник для любого тяжеловеса, даже если бы у него не было титула. А в этой ситуации он и вовсе самый соблазнительный вариант для Усика — тут и наследие, и пиар, и деньги. Однако ещё неизвестно, как распорядится Александр такой возможностью. Последние бои намекают, что у Фьюри есть достаточно ключей для победы над ним.