Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор показал новый имидж, сбрив бороду и усы

Конор Макгрегор показал новый имидж, сбрив бороду и усы
Аудио-версия:
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал свой новый имидж. Боец сбрил бороду и усы.

«Босс babyface. Брошенный семьей в Ирландии, но заработавший состояние на производстве алкоголя. И теперь я вернулся», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.

Свой следующим бой Макгрегор может провести против американца Майкла Чендлера. По заявлению Макгрегора, бой пройдёт на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Макгрегор раскрыл все карты. Ирландец точно знает трёх предстоящих соперников
Макгрегор раскрыл все карты. Ирландец точно знает трёх предстоящих соперников

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android