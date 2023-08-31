Конор Макгрегор показал новый имидж, сбрив бороду и усы

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал свой новый имидж. Боец сбрил бороду и усы.

«Босс babyface. Брошенный семьей в Ирландии, но заработавший состояние на производстве алкоголя. И теперь я вернулся», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.

Свой следующим бой Макгрегор может провести против американца Майкла Чендлера. По заявлению Макгрегора, бой пройдёт на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

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