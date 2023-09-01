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«Это обман, подмена понятий». Григорий Дрозд высказался о поединках ветеранов

«Это обман, подмена понятий». Григорий Дрозд высказался о поединках ветеранов
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд поделился мыслями о ветеранских поединках. По мнению Дрозда, такие противостояния не стоит рассматривать в контексте «супербоёв», независимо от соперников.

«Буквально недавно мы говорили об этом с Сашей Шлеменко. Если рассматривать в рамках того, что люди в 50 лет активно тренируются, отлично выглядят и выходят на выставочный бой, – это круто. А в контексте того, что говорят, что это суперзвёзды, супербой, бой столетия… Это неправда. Это некий обман. Они не являются конкурентными в своих весах с теми, кто носит чемпионские титулы. Это публичные люди, безусловно легендарные. Но рассматривать это в плоскости спортивной конкуренции я бы не стал.

С точки зрения выставочного боя, показательного – окей. Но преподносить то, что всё, что происходит, это настоящий бокс, – это обман, неправда. Это преувеличение. Хотят боксировать, ради бога. Им это нравится, окей. Но зрителям нужно отделять, что они смотрят. Например, бой Тактарова и Монсона. Он был заявлен по правилам бокса. Но это не бокс», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тактаров – суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:

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