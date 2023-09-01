Будущее Бивола, талант братьев Цзю и бои ветеранов. Обсудили главное с Григорием Дроздом

Профессиональный бокс в последнее время развивается семимильными шагами. Статусных поединков становится всё больше. Радует, что на этом фоне не теряются и российские спортсмены. Мы поговорили с Григорием Дроздом, который завершил профессиональную карьеру с рекордом 40-1, а теперь является статусным экспертом. Легендарный боксёр порассуждал о будущем благородного вида спорта, оценил талант братьев Цзю, а также прошёлся по ветеранским поединкам.

– В последнее время большое количество титульных поединков, боёв за звание абсолютного чемпиона мира. Бокс переживает ренессанс?

– Наверное. Хотелось бы так думать. И, самое главное, видеть, что он переживает возрождение. Но внутренне фундаментальных изменений я не вижу, не чувствую. Есть же время для защиты чемпионов. Возможно, оно подошло так, что многие стали боксировать именно сейчас. Но я бы не сказал, что наступает эра возрождения.

При этом нельзя отрицать, что в последнее время есть классные поединки, которых очень ждали, которые интересны. Яркий пример – бой Кроуфорда и Спенса. Я его ждал очень давно, он случился. Ребята на пике – они лучшие в мире. Это круто.

Григорий Дрозд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Многие указывают на то, что тяжёлый вес переживает тяжёлые времена. Это действительно так?

– Когда закончили Кличко, Холифилд, Льюис — тот провал был серьёзнее. Сейчас не так. После появления Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Усика стало намного лучше. Но возникла пауза, поскольку динамика замедлилась. Усик заегозил против Фьюри. Пока всё неплохо. Но пауза подзатянулась.

– Фьюри больше делает шоу, чем работает на карьеру. Это всё из-за денег?

– Вопрос, конечно, лучше задать ему самому. Но думаю, что эта история 100% про деньги. Однако не вижу причины лично ему этим не заняться. Они пытались договориться с Усиком, ничего не получилось. С другими ребятами, видимо, пока что в процессе. Почему не заработать денег?

Тайсон Фьюри Фото: Francois Nel/Getty Images

Это имиджево подходит. Он всегда очень легкомысленно относился к своим титулам, статусу. То набирал вес и занимался глупостями, то приходил в форму. Внутренне свободный человек без жёстких якорей. Хочу стать чемпионом – стану, хочу отдыхать – отдыхаю, захочу – буду драться с Нганну, не захочу – не буду. У него цыганское мышление. Хочет ли он завершить карьеру? Не знаю. Но это точно не про бокс. Для меня понятно, что по боксу он должен победить. К тому же Тайсон заработает хорошие деньги. Рынок позволяет, почему нет?

– В Саудовской Аравии хотят провести грандиозный турнир четырёх лучших супертяжеловесов. Он встряхнёт мир бокса?

– Это крутая идея. Мне всегда нравился формат Суперсерии. Мне кажется, они тоже им вдохновлялись. Это было очень интересно, боксировали сильнейшие. Когда эта четвёрка соберётся, будет целая серия боёв. И это очень интересно, крутая история.

– Как поступить Усику после победы над Дюбуа? Дать сопернику реванш после спорной победы или двигаться дальше?

– Думаю, нужно ему боксировать. Ему по возрасту уже сложнее, время работает в минус. Нужно максимально сосредоточиться на главных боях, если он этого хочет, если у него есть желание доказать, что он в этом весе тоже чего-то стоит.

Дюбуа? Уровень этого парня был понятен нам изначально. Надо стремиться к Фьюри, к Уайлдеру. К тому же Хрговичу. Шансов у хорвата будет немного, но всё-таки.

– У Бетербиева в последнее время всё понятно. А что с Биволом? Какие у него вообще есть варианты?

– У меня будет выпуск «DROZD Подкаста» с Вадимом Корниловым. Как раз есть ряд вопросов, которые касаются Димы. Какие у него сейчас варианты, я не могу сказать. Максимально на этот вопрос сможет ответить Вадим. Он менеджер Бивола, а я постараюсь у него это всё выведать.

– Следите ли вы за выступлениями братьев Цзю? Как вам их прогресс?

– Они молодцы. Не каждые сыновья готовы продолжать дело отца. Я радуюсь, что они выбрали такое ремесло, этот путь. Он сложный, рискованный, но очень славный. Никита только начинает, Тимофей уже молодец – временный чемпион, скоро станет регулярным.

– Чарло сбежал от Тима?

– Я не берусь говорить, что он сбежал. Но он изменил свои планы, оставил поединок с Тимом. Какова причина, что он не стал боксировать? Я думаю, финансовые условия, медийная составляющая. Обвинять его в этом права мы не имеем. Каждый строит свою судьбу и карьеру сам. А то, что он был бы фаворитом в бою с Тимом – это однозначно.

– А что по бою Джермелла с Канело? Какие у вас прогнозы?

– Думаю, Канело его подловит. По мощи своей он потяжелее. Мне кажется, он просто его сломает.

Николай Валуев и Григорий Дрозд Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Мэнни Пакьяо собрался возобновить карьеру для участия в Олимпиаде-2024. Как вы смотрите на эту инициативу?

– Достаточно странно. Мне непонятно, что ему там делать. Чтобы привлечь внимание, он может просто появиться в качестве почётного гостя. Для этого ему не нужно выходить в ринг.

– Это больше политическая история?

– Это понятно. Но я не понимаю для чего. Какая цель? Заработать внимание, поддержать или получить золотую медаль? Не думаю, что он мало заработал. Можно приехать, поддержать соотечественников, дать интервью, и это уже будет огромное внимание. Но, думаю, не стоит выходить в ринг. У меня вызывает сомнение это решение.

Мэнни Пакьяо Фото: Al Bello/Getty Images

– Умар Кремлёв поддержал решение ветеранов проводить бои. Но действительно ли это положительно сказывается на развитии бокса?

– Буквально недавно мы говорили об этом с Сашей Шлеменко. Если рассматривать в рамках того, что люди в 50 лет активно тренируются, отлично выглядят и выходят на выставочный бой – это круто. А в контексте того, что говорят, что это суперзвёзды, супербой, бой столетия… Это – неправда. Это некий обман. Они не являются конкурентными в своих весах, с теми, кто носит чемпионские титулы. Это публичные люди, безусловно, легендарные. Но рассматривать это в плоскости спортивной конкуренции я бы не стал.

С точки зрения выставочного боя, показательного – окей. Но преподносить, что всё, что происходит, это настоящий бокс – обман, неправда. Это преувеличение. Хотят боксировать, ради бога. Им это нравится, окей. Но зрителям нужно разделять, что они смотрят. Например, бой Тактарова и Монсона. Он был заявлен по правилам бокса. Но это не бокс.

Бокс – это когда мы готовимся к поединкам Кличко, Бивола, Сауля. Мы включаем телевизор и смотрим бокс. А это не то же самое. Их нельзя ставить вместе вообще. Если они надели перчатки и вышли в ринг – это не значит, что они боксёры. Этот формат имеет место. Но нужно правильно его называть.

– Или делать, как в UFC, где отправляют звёзд в реслинг?

– Да, отличный пример. Потому что у нас происходит подмена понятий. Я бы с удовольствием посмотрел, как боксирует Александр Лебзяк. Я бы пришёл, купил билет. Но это должен быть правильный формат. Допустим, Лебзяк – Курнявка. Мы с Андреем разговаривали, он даже попросил организовать бой. С точки зрения выставочного поединка – да, но с точки зрения спорта они неконкурентоспособны.

Должен быть правильный формат без подмены понятий. Если медицина позволяет, почему нет? Хулио Сезар Чавес собирал стадионы, когда боксировал в больших перчатках, просто делал показательный спарринг. И это в возрасте почтенном. Но люди приходили и покупали билеты.

– То есть, если завернуть афишу Фёдор Емельяненко – Майк Тайсон именно как выставочный бой, это будет нормально?

– Наверное, да.

– Какие три боя вы хотели бы видеть в самое ближайшее время?

– Бетербиев – Бивол, Кроуфорд – Альварес и Фьюри – Усик.