Крис Юбэнк-младший заявил о желании сразиться с Геннадием Головкиным
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Британский боксёр Крис Юбэнк-младший, выступающий в средних весовых категориях, назвал соперника, с которым хотел бы сразиться в следующем поединке после победы над Лиамом Смитом, с которым Юбэнк-младший провёл два боя в 2023 году.
«Идеального поединка не существует. Очень много великих имён. Я хотел бы сразиться с [Геннадием] Головкиным за титул. Но есть и великие имена среди моих соотечественников», — сказал Юбэнк-младший Sky Sports.
Уроженец Караганды Геннадий Головкин является серебряным призёром Олимпиады 2004 года, а так же действующим чемпионом мира по версии IBO в среднем весе. Головкин провёл свой последний поединок в сентябре 2022 года с мексиканским боксёром Саулем Альваресом, проиграв его согласно единогласному решению судей.
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