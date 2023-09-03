Крис Юбэнк-младший заявил о желании сразиться с Геннадием Головкиным

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший, выступающий в средних весовых категориях, назвал соперника, с которым хотел бы сразиться в следующем поединке после победы над Лиамом Смитом, с которым Юбэнк-младший провёл два боя в 2023 году.

«Идеального поединка не существует. Очень много великих имён. Я хотел бы сразиться с [Геннадием] Головкиным за титул. Но есть и великие имена среди моих соотечественников», — сказал Юбэнк-младший Sky Sports.

Уроженец Караганды Геннадий Головкин является серебряным призёром Олимпиады 2004 года, а так же действующим чемпионом мира по версии IBO в среднем весе. Головкин провёл свой последний поединок в сентябре 2022 года с мексиканским боксёром Саулем Альваресом, проиграв его согласно единогласному решению судей.