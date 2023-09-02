Экс-тренер Головкина: надеюсь, бой Кроуфорда и Канело — лишь разговоры

Абель Санчес, бывший тренер звёздного казахстанца Геннадия Головкина, высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).
«Надеюсь, это лишь разговоры. Это нелепо. Это напоминает переход Роя Джонса в супертяжёлый вес. Канело встречался с одним из лучших бойцов с технической точки зрения в лице Бивола и выстоял. Да, он проиграл, но выстоял. Как этот «молодой» парень [Кроуфорд] собирается конкурировать? Если это случится, то я пойму причину. Но я не буду это смотреть», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.
Ранее ESPN сообщил, что Эррол Спенс активировал пункт о немедленном реванше с Кроуфордом, который может состояться уже в конце года.
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