Рой Джонс: мне по-прежнему не нравится идея боя Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший признался, что не заинтересован в поединке лидеров супертяжёлого дивизиона украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«Станет ли Фьюри следующим для Усика? Возможно. Хотя этот поединок по-прежнему мне не нравится. И ещё одна причина заключается в том, что теперь люди зададутся вопросом: а что, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу, и это будет чисто?

Фьюри может ударить, но, как и Усик, он делает ставку на технику. Эти парни конкурируют навыками, а не волей. Оба имеют скорость, но не делают на неё ставку. Это хороший тактический бой, но мы не хотим видеть это в супертяжёлом весе», — сказал Джон на своём YouTube-канале.