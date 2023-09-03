Рой Джонс: мне по-прежнему не нравится идея боя Усик — Фьюри
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший признался, что не заинтересован в поединке лидеров супертяжёлого дивизиона украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.
«Станет ли Фьюри следующим для Усика? Возможно. Хотя этот поединок по-прежнему мне не нравится. И ещё одна причина заключается в том, что теперь люди зададутся вопросом: а что, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу, и это будет чисто?
Фьюри может ударить, но, как и Усик, он делает ставку на технику. Эти парни конкурируют навыками, а не волей. Оба имеют скорость, но не делают на неё ставку. Это хороший тактический бой, но мы не хотим видеть это в супертяжёлом весе», — сказал Джон на своём YouTube-канале.
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