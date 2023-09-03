Экс-чемпион мира заявил после поражения, что похудел на 19 кг перед боем
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит (33-4-1, 20 KO), досрочно уступивший в реванше с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (33-3, 24 KO), который состоялся на выходных в Манчестере (Великобритания), заявил, что причиной его провального выступления стала экстремальная весогонка.
По словам Смита, перед боем, прошедшем в лимите среднего веса (до 72,6 кг), ему пришлось сбросить 19 кг.
«Я чувствую, что вес убил меня. Я сбросил 19 кг», — сказал Смит на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Юбэнк победил техническим нокаутом в десятом раунде, закрыв досрочное поражение в январе – тогда он досрочно проиграл в четвёртом раунде.
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