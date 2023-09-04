Боец MMA узнала, что находится на третьем месяце беременности, пройдя тест перед боем

Канадский боец женского наилегчайшего веса (до 57 кг) Корин Лафрамбуаз (7-4), готовившаяся выступить в Претендентской серии Даны Уайта, узнала за считанные дни до боя, что находится на третьем месяце беременности.

«Сюрприз, сюрприз! В среду, после крайнего анализа крови, который должен был подтвердить, что всё в порядке перед боем моей жизни, «кто-то» решил, что всё будет иначе. Мы узнали, что я на третьем месяце беременности!

Подготовка отличалась. Не имея спаррингов с августа 2022 года (из-за травмы уха), я тренировалась несколько недель, чтобы вернуться, и когда я посчитала, что всё в порядке, то подвернула лодыжку, из-за чего 7-8 недель не было никаких спаррингов. Я говорю себе, что жизнь складывается хорошо. Мы более чем рады новости», — написала Лафрамбуаз в социальных сетях.