Стал известен следующий соперник Шакура Стивенсона

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) узнал имя следующего соперника, сообщает издание BoxingScene.
По информации ресурса, промоутеры Стивенсона избежали торгов и достигли соглашения с командой американского проспекта Фрэнка Мартина (18-0, 12 KO). Дата поединка за вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) пока неизвестна, однако ранее Боб Арум заявлял, что Стивенсон вернётся на ринг в ноябре.
Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, являющийся серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, а в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).
В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса. В 2023 году он перешёл в лёгкий дивизион.
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