Рой Джонс поделился мнением о решении рефери остановить бой Усик — Дюбуа

Американо-российский боксёр Рой Джонс высказал своё видение на решение рефери в бою украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа, когда британец в пятом раунде нанёс удар, который рефери посчитал нарушающим правила. Также легендарный боксёр высказал скептическое отношение к бою Дюбуа и Тайсона Фьюри.
«Усик непобедим. Мы не хотим видеть бой Дюбуа и Фьюри, потому что знаем, что Фьюри убьёт этого мальчика. Всё хорошо, но мы не хотим этого видеть. В конце концов, поскольку тебя вырубили джебом, мы рады, что Усик получил такое решение.
Рефери перестраховался и решил, что будет считать это ударом ниже пояса, потому что он был на грани. Были ли шорты выше, чем должны быть? Вероятны оба варианта, но это бокс», — сказал Джонс в эфире на своём YouTube-канале.
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