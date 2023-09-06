«Трусы натянуты до сосков». Дюбуа подал протест — и отсудит у Усика победу?

26 августа Александр Усик успешно защитил пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Вот только бой запомнился не перформансами боксёров, а спорной ситуацией вокруг одного из ударов.

В пятом раунде Дюбуа пробил Усика, и Александр согнувшись, присел у канатов. Рефери тогда зафиксировал удар ниже пояса, но очков с британца не снимал, а просто дал чемпиону время прийти в себя. Позже Усик довёл поединок до победы техническим нокаутом, но команда Дюбуа сразу же заявила, что планирует оспорить результат и добиться его отмены. Даниэль и вовсе позже связал поражение именно с тем, что его лишили чистого попадания в корпус: «Я нанёс удар и почувствовал, что он попал идеально, прямо в живот. После этого я разочаровался, потерял темп… Эту ошибку нужно исправить. Я должен стать чемпионом мира прямо сейчас».

Промоутер британца Фрэнк Уоррен, в свою очередь, угрожал апелляцией и выражал уверенность в назначении реванша. А теперь он привёл угрозы в исполнение: «Апелляция подаётся сегодня. Она находится на стадии доработки и будет у них сегодня в соответствии с процедурой подачи апелляции, с их правилами. Итак, они получат её сегодня, и им придется её заслушать. Вышли на финишную прямую. Готовим убедительную аргументацию для WBA. Даниэль должен получить незамедлительный реванш. И это в худшем для него случае. Намного резоннее было бы и вовсе изменить результат боя на несостоявшийся».

На это мгновенно отреагировал менеджер Усика Эгис Климас: «Фрэнк, ты в этом бизнесе дольше, чем мы все. Неужели ты до сих пор веришь в магию? Мужик, прекращай всё это. Удар ниже пояса — это удар ниже пояса».

Уоррен ответил и ему: «Эгис, дружище, я полностью с тобой согласен. Удар ниже пояса — это удар ниже пояса. Факт. Но есть проблема. Там не было удара ниже пояса...».

Какие вообще шансы на то, что мечты Уоррена станут реальностью? Откровенно говоря, верится в такое с трудом. В лучшем случае могли бы назначить незамедлительный реванш, но WBA уже публично переложила ответственность за принятие решение на рефери, а он, как мы помним, фиксировал удар ниже пояса: «В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанёс удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую был нанесён удар, вызвала споры о его законности. Но рефери определил, что удар пришёлся в зону ниже пояса. Поэтому он дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой».

Исходя из этого, сложно представить, что организация вдруг поменяет публичную позицию. Очень часто апелляции подаются больше для проформы, чтобы громче заявить о своём мнении в надежде, что общественность его поддержит и надавит на больших чиновников. В данном случае у Дюбуа нет большой поддержки, тут мнения, скорее, разделились 50 на 50. А сам Усик уже говорил, что готов дать реванш хоть на следующий день после поединка, но на этот раз в уличном бою: «Бокс – это спорт джентльменов. Это не уличная драка. Я готов драться завтра. В матче-реванше. В уличной драке. Не в боксёрских перчатках, а в уличной драке. Только кулаки».

У Даниэля и его команды есть совсем маленький шанс на пересмотр результата боя. Например, известные судьи Джек Рис и Джо Кортес разбирали данный эпизод публично, и оба говорили о легитимности удара.

«Пупок у всех разный, у кого-то ниже, у кого-то выше. Таким образом, вы не можете использовать пупок как отметку, ниже которой бить не разрешается. Линия бедра — вот нижняя точка удара, пупок тут ни при чём. Удар ниже пояса — это любой случай, когда бóльшая часть перчатки находится ниже линии бедра. Сама линия бедра разрешена для удара и не становится запрещённым местом до тех пор, пока бóльшая часть перчатки не начнёт опускаться ниже неё. Вот почему перед боем мы идентифицируем линию бёдер для каждого бойца — вот линия, не бейте ниже неё», — разбирал эпизод Рис на DAZN. Судя по его словам, удар был вполне чистым. Линия бедра у Усика, как и у любого боксёра, располагается ниже, а бóльшая часть перчатки Дюбуа точно пришлась выше неё.

А вот мнение Кортеса: «На мой взгляд, удар пришёлся прямо в пояс. Это точно не был такой удар, чтобы давать Усику всё время на восстановление. Я бы сделал предупреждение Дюбуа и позволил продолжать, но я бы не дал Усику пять минут. Я не думаю, что удар был намеренным. Луис Пабон — хороший рефери. Я просто думаю, что из-за языкового барьера он не смог им объяснить, что именно не так с ударами ниже пояса. Все эти вещи должны доноситься в раздевалке, в ринге на это уже нет времени. Но ты должен убедиться в наличии хорошего переводчика, который всё правильно объяснит. Всё это случилось в пятом раунде, а когда ты боксируешь, защита паха по ходу боя поднимается немного выше. Потому я не расценил бы это как удар ниже пояса, и рефери должен был сказать «нет», но Усику это сошло с рук. Если бы Пабон начал отсчёт, то парень, вероятно, сразу вскочил бы на ноги».

Оскар де ла Хойя высказался ещё жёстче: «Это был вполне легальный удар. Люди не понимают, что его бандаж был на талии. Да, это был удар ниже пояса. Но! Он натянул трусы до своих чёртовых сосков. Да, удар был нанесён снизу. Но когда он пришёлся в цель, то попал в подложечную область. А это не является ударом ниже пояса».

Впрочем, несмотря на всё это, в мировом боксе были и случаи, когда более вопиющие ошибки рефери никто не исправлял. В июне 2017 года российский боксёр Сергей Ковалёв проиграл в реванше Андре Уорду. Американец нанёс удар в пах, и рефери Тони Уикс засчитал его победу. На следующий день судья публично признал ошибку: «Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалёв не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой».

Команда Ковалёва подала протест с просьбой пересмотреть повторы ударов Уорда и, соответственно, результат боя. И даже тогда промоутер Кэти Дува признавалась, что не рассчитывает на положительный исход: «Мы просили об этом, но не ждём положительного итога. Подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своём мнении, но не ожидаем, что протест закончится для нас успехом».

Команда Усика уже успела обозначить свои приоритеты, и они точно уверены в том, что никакого реванша Дюбуа не получит, а тем более не будет отмены результата боя. Александр ждёт поединка Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, после чего решится, будет ли он драться с Цыганским королём или шанс получит небитый хорват Филип Хргович. А Дюбуа, даже несмотря на апелляцию, скорее всего, останется в стороне от титульных разборок.

Может, оно и к лучшему? Рой Джонс даже рад этому: «Мы не хотим видеть, как Дюбуа дерется с Фьюри. Мы все понимаем, что Фьюри убил бы парня, и не хотим этого видеть. В конце концов, после того как его вырубили джебом, мы рады, что всё сложилось в пользу Усика».