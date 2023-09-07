Волкановски: Адесанья сломает руку Стрикленду
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Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка новозеландца Исраэля Адесаньи и американца Шона Стрикленда.
«Есть одна вещь, о которой я думаю, которую представляю, когда размышляю об этом поединке. Это сломанная рука. Не знаю почему, я просто вижу, как это происходит, когда он попытается заблокировать хайкик.
Думаю, поединок завершится техническим нокаутом. Это произойдёт где-то во втором или третьем раунде. Может, и в первом, но я дам Стрикленду один раунд. Иззи сможет причинить боль Шону. Стрикленд будет пытаться идти вперёд, за что и поплатится», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.
Бой Адесаньи и Стрикленда станет главным поединком шоу UFC 293, которое пройдёт 10 сентября.
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