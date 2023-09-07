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Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отказался общаться со своим будущим соперником американцем Шоном Стриклендом.

«Мы устроим настоящую войну, это будет весело. Ну же, Иззи, ответь мне!» – воскликнул Стрикленд.

«Если ты споришь с дураком, значит, ты сам им становишься», – ответил ему Адесанья на пресс-конференции.

Поединок Адесаньи и Стрикленда будет главным боем шоу UFC 293, которое пройдёт 10 сентября. Напомним, Исраэль вернул себе титул в поединке с Алексом Перейрой 8 апреля 2023 года. Именно Перейра ранее забрал пояс у Адесаньи.

Соглавным боем мероприятия станет противостояние российский бойца Александра Волкова и австралийца Тая Туивасы. Поединок пройдёт в категории тяжеловесов. У Волкова будет шанс одержать свою третью победу подряд.