Джермелл Чарло назвал лучшую победу в карьере Канело
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло назвал, по его мнению, лучшую победу в карьере звёздного мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO).
«Победа над Ковалёвым была хорошей. Ковалёв был намного больше и сильнее, и Канело уничтожил его. Так что эта победа была стоящей», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.
Напомним, бой Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоялся в ноябре 2019 года и прошёл в лимите полутяжёлого дивизиона (до 79,4 кг), где на тот момент Ковалёв удерживал титул WBO. Встреча завершилась победой Канело нокаутом в 11-м раунде. Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере.
Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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