Джермелл Чарло назвал лучшую победу в карьере Канело

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло назвал, по его мнению, лучшую победу в карьере звёздного мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO).

«Победа над Ковалёвым была хорошей. Ковалёв был намного больше и сильнее, и Канело уничтожил его. Так что эта победа была стоящей», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.

Напомним, бой Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоялся в ноябре 2019 года и прошёл в лимите полутяжёлого дивизиона (до 79,4 кг), где на тот момент Ковалёв удерживал титул WBO. Встреча завершилась победой Канело нокаутом в 11-м раунде. Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере.

Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).