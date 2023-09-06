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Чарло: то, что я сделаю с Канело, заставит Кроуфорда заткнуться

Чарло: то, что я сделаю с Канело, заставит Кроуфорда заткнуться
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло считает, что его победа в бою с мексиканцем Саулем Альваресом переубедит действующего лидера рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда, ранее заявлявшего о желании сразиться с ним.

«Теренс Кроуфорд не является мегабоем. Я – мегабой. Как люди поведут себя, когда я побью Канело и сяду на трон во втором среднем весе? Всем будет интересно, что произойдёт с Джермеллом Чарло.

Да, Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в 63 кг, да, он стал абсолютным чемпионом в 66 кг, но он хочет слишком многого. Он хочет сразиться со мной, но то, что я сделаю с Канело, заставит его заткнуться», — сказал Чарло в интервью Showtime Boxing.

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