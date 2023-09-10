Стрикленд: титул UFC ничего не значит для меня
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд признался, что не считает завоевание титула определяющим моментом в своей профессиональной бойцовской карьере.
«На самом деле, этот пояс ничего не значит для меня, он мне нравится, я завоевал его, но я люблю спорт, а пояс не столь важен. Я люблю спорт, люблю свою команду, люблю фанатов. Мне нравится драться, нравится истекать кровью, вот что делает меня счастливым.
Я люблю спорт, потому что он спас мою жизнь, без него я оказался бы за решёткой или толкал бы наркоту. Спорт подарил мне второй шанс, и не только спорт, но и болельщики, без них ничего бы не было. Мне 32 года, и я рад тому, чем занимаюсь», — сказал Стрикленд в интервью ESPN.
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